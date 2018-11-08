Москва, 8 ноября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий существенное повышение штрафов за нарушение правил охраны водных объектов и водопользования, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Болото вместо реки

За нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юрлиц — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

За незаконную добычу песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, осуществление молевого сплава древесины либо нарушение установленного порядка очистки водных объектов от затонувшей древесины и наносов влечет штраф в размере до 120 тыс. рублей.

За нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение или истощение влечет наложение административного штрафа до 150 тыс. рублей, следует из поправок в КоАП. Также вводятся повышенные штрафы за «нарушение правил водопользования при добыче полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно при возведении и эксплуатации подводных и надводных сооружений, при осуществлении рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации нефтепроводов и других продуктопроводов, проведении дноуглубительных, взрывных и иных работ либо при строительстве или эксплуатации дамб, портовых и иных сооружений». Максимальный штраф составит 120 тыс. рублей.

Штрафы носят превентивный характер и направлены на недопущение загрязнения рек, озер и прудов.

Большой резонанс получило загрязнение реки Вилюй. Летом 2018 года произошла экологическая катастрофа в бассейне реки Вилюй, связанная с прорывом дамбы дражных полигонов, что привело к загрязнению рек Ирелях, Малая Ботуобуйя и Вилюй. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии недавно озвучило предварительный расчет ущерба — 26 млрд 767 млн рублей, точная сумма будет определяться арбитражным судом. Надзорными органами алмазодобывающей компании АЛРОСА за произошедшее загрязнение рек назначен административный штраф в сумме 50 тыс. рублей. Но компания не согласна с ним и намерена обжаловать наказание.