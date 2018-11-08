Москва, 8 ноября, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Пропаганда против вакцинации — это проявление интеллектуального регресса общества, полагает сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Об этом он заявил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, то Минздрав РФ разработал законопроект, запрещающий в РФ антипрививочную пропаганду.

(сс) Bru-nO Шприц

«Сама пропаганда против вакцинации — это проявление некоторого интеллектуального регресса общества, — считает Коновал. — Конечно, такая пропаганда наносит серьёзный вред, и, конечно, общество должно бороться против таких тенденций. Большинство врачей, с которыми мы общаемся в профсоюзе, стоят на позиции, что вакцинировать надо, и это правильно. Но можно ли бороться [с антивакцинаторством] с помощью законопроектов? Тут надо понимать, как вы проведёте грань между агитацией и пропагандой и дискуссией, в которой используется рациональная аргументация. В этой связи правильнее было бы делать упор на просветительство и на объяснение населению. Запретительные меры здесь не помогут. Особенно при современных способах распространения информации через интернет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бороться с антивакцинаторством начинают и в других странах СНГ. Так, например, парламент Киргизии в 2019 году рассмотрит проект закона о введении в стране обязательной вакцинации. В свою очередь, власти Польши разрабатывают законопроект, запрещающий въезд на территорию страны мигрантам, которые не прошли вакцинацию.

Также отметим, что в сентябре 2018 года в Обнинске (Калужская область) в связи с неблагополучной обстановкой по заболеваемости корью постановлением главного санитарного врача области введён ряд ограничительных мер, включая временный запрет на посещение образовательных учреждений города детям без соответствующей прививки.