Воронеж, 8 ноября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Несколько пассажирских авиарейсов задержано или отменено в международном аэропорту «Воронеж» утром 8 ноября, сообщает ИА REGNUM. Причина — сильный туман.

Max Sang Туман в аэропорту

Сложные погодные условия в воронежском аэропорту отмечались с ночи, к утру ситуация не улучшилась. В соответствии с данными онлайн-табло, не были вовремя отправлены из Воронежа рейс в московский аэропорт «Домодедово» в 05:05 (отменен), в московский аэропорт «Шереметьево» в 06:05 (задержан до 12:00), рейс в Санкт-Петербург, который должен был отправиться в 07:15, задержан до 13:05, рейс в московский аэропорт «Внуково» на 07:30 отменен. Задержаны также еще три рейса в московские аэропорты. Также ночные задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы.

Отметим, что сильный туман наблюдался и в соседнем Липецке: из-за него накануне пассажирский рейс из Москвы, вылетевший из «Домодедово», приземлился в воронежском аэропорту.