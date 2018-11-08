Москва, 8 ноября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Скрытое повышение цен на бензин и дизельное топливо посредством введения «сервисных сборов» для корпоративных клиентов ни к чему хорошему не приведёт, считает автор проекта ИА REGNUM «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«Представители крупнейших нефтяных компаний не только обманули российское правительство, не сдержав обещание заморозить розничные цены в обмен на снижение топливных акцизов, но и подогрели инфляцию. Раз нефтяники таким образом переложили на корпоративных клиентов «обязанность» компенсировать упущенную прибыль своих АЗС, образовавшуюся за счёт удержания цен на топливо для населения, то бизнес, в свою очередь, просто включит повысившуюся стоимость топлива в стоимость своих услуг и продукции. К тому же нефтяники не сдержали обещание не повышать оптовые цены на моторное топливо».

По свидетельству вице-президента Российского топливного союза» (РТС объединяет розничные компании топливного рынка) Юрия Матвейко, в конце прошлой недели на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, где закупается топливо для АЗС, был колоссальный рост: бензин «Премиум 95» вырос в цене на 1132 рубля за тонну, «Регуляр 92» — на 795 рублей.

Напомним, на прошлой неделе правительство и нефтяники договорились о заморозке не только розничных, но и мелкоооптовых цен на моторное топливо. Премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. При этом экспортные аппетиты вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) никак ограничены не были.

Глава РТС Евгений Аркуша подчеркивает:

«Мелкооптовые цены опустили, но топливо не отпускают, и биржевая цена идет вверх. Топлива на внутреннем рынке не хватает, особенно по дизелю».

Чтобы не терять доходы в рознице, нефтяники вначале лишили корпоративных клиентов скидок по топливным картам, а затем и вовсе стали вводить «сервисные сборы». О том, что ухудшение условий обслуживания на АЗС в той или иной степени ощутили корпоративные клиенты «Газпром нефти», «Роснефти» и других сетей заправок, сообщил «Коммерсантъ».