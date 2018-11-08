Москва, 8 ноября, 2018, 08:53 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) построят несколько горнолыжных комплексов. Один из них планируется разместить между Киевским и Калужским шоссе, сообщили в Стойкомплексе.

Горнолыжный комплекс

Ггорнолыжный комплекс появится в Краснопахорском парке, еще один — рядом с Центральной кольцевой автодорогой и Варшавским шоссе. Также планируется создать всесезонный парк с горнолыжным кластером рядом с деревней Летово и в поселении Щаповское.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в Новой Москве реализуется большое количество проектов по строительству дорог и метро. Изымается много грунта, из этого грунта будут формироваться горнолыжные спуски.

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Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет в Новой Москве появилось 13 новых парков. К 2035 году в ТиНАО планируется возвести около 700 спортивных объектов. Также будет построено 100 млн кв. м недвижимости, пять станций метро и 700 километров дорог.

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