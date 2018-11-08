Новосибирск, 8 ноября, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Бурятия и Забайкалье выведены из Сибирского федерального округа в Дальневосточный затем, чтобы они подпадали под программы развития регионов этого округа, предполагает управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков.Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Конечно же, возникает вопрос: а что, оставшиеся в Сибирском округе регионы хуже? Те же Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области и оба региона Алтая — уже высокоразвитые? На мой взгляд, оставшиеся регионы Сибири — не хуже ни Москвы (просто посмотрите на её бюджет), ни Чечни, ни дальневосточных регионов. При всём моем уважении к Дальнему Востоку, решение о присоединении двух регионов Сибири к программам развития Дальнего Востока оставляет вопросы о том, как федеральное правительство будет стимулировать развитие традиционных, исторических сибирских регионов», — высказал своё мнение Дьячков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Республика Бурятия и Забайкальский край передаются из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного, в регионах которого действует особая программа развития, которую курирует специальное министерство по развитию Дальнего Востока.