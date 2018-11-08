Вашингтон, 8 ноября, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Промежуточные выборы в США 2018 года, ставшие референдумом по вопросу поддержки президента США Дональда Трампа, в итоге показали только одно: страна раскола, и раскол этот глубже, чем различия между Демократической и Республиканской партиями, пишет Лесли Винджамури в статье для Chatham House.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По ее мнению, этот раскол будет воздействовать на политику страны в течение следующих двух лет и не только в конгрессе, но и по всей стране. Так, основное противостояние будет иметь место в двух областях. Прежде всего, это торговля. Если граждане страны на себе почувствуют, что такое обострение торгового конфликта, понеся от него убытки, то этот вопрос будет играть значительную роль на следующих президентских выборах.

Тем не менее более важную роль будут по-прежнему играть продолжающиеся культурные войны. И здесь раскол проходит глубже, чем между двумя партиями. Так, в результате этих выборов в палату представителей было избрано более 100 женщин, в том числе открытая представительница ЛГБТ-сообщества из числа коренных американцев. Таким образом, умеренные и прогрессивные демократы продолжат борьбу за повестку дня своей партии.

Для Республиканской партии произошедшее может стать моментом осознания того, что, возможно, их близость с курсом Трампа и стала причиной результатов, которые могли бы быть намного лучше, если учесть уверенный экономический рост, создание рабочих мест, а также повышение оплаты труда в США. Неслучайно ведь предвыборная стратегия Трампа основалась на страхе перед миграцией, а не на экономическом успехе. Это отчасти было связано с тем, что многие простые граждане страны считают, что сокращение налогов идёт на пользу прежде всего состоятельным согражданам.

Более того, прошедшие выборы не смогли разрешить спор, на протяжении двух лет уже ведущийся в ЕС относительно новой роли США. Если одни полагали, что Вашингтон стал играть международную деструктивную роль, то другие уверены, что со временем Трамп откажется от нападок на интернационализм. В сложившихся условиях стратегией ЕС должна стать выжидательная позиция, позволяющая пересидеть Трампа. Напомним, ранее Трамп заявил, что промежуточные выборы прошли очень хорошо. Он подчеркнул, что после голосования должна сойти на нет та враждебность во взаимоотношениях между республиканцами и демократами, которая фактически является политической войной.