Сана, 8 ноября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Глава повстанцев Абдель-Малик аль-Хути заявил о том, что хуситы никогда не сдадутся и будут сражаться до победного конца, сообщает 8 ноября Al Arabia.

Cairoportal.com Йемен. Хуситы

«Неужели враг думает, что если ему удалось проникнуть на какую-либо нашу территорию, то это подтолкнет нас к капитуляции? Этого никогда не произойдет», — отметил лидер повстанцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.