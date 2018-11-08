Вашингтон, 8 ноября, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Республиканцам и демократам в конгрессе необходимо прийти к компромиссам, а не начинать расследования против друг друга, заявил американский президент Дональд Трамп по итогам промежуточных выборов в США, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Трампа, если члены Демпартии начнут расследования, то республиканцам будет чем на это ответить:

«Они могут сыграть в эту игру, но мы можем сыграть в нее лучше».

По его словам, партиям лучше договориться совместно работать по повестке дня, вместо того чтобы начинать расследования против друг друга. В противном случае работа конгресса может быть «заблокирована» этими взаимными расследованиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября после объявления итогов промежуточных выборов в конгресс США в отставку ушел генпрокурор Джефф Сешнс. Трамп поблагодарил его за службу и заявил в своем Twitter, что новый генеральный прокурор может быть назначен позднее.