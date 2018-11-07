Москва, 8 ноября, 2018, 02:41 — ИА Регнум. Украинские пограничники не разрешили въехать на территорию Украины ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию, заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, архиепископ направлялся на актовый день Киевской духовной академии, однако на территорию страны его не пустили. Его задержали на пропускном пункте аэропорта Жуляны в Киеве и отказали ему во въезде.

Якобы причина приезда, указанная в документах Амвросия, была «откровенно надуманная». И даже наличие приглашения от ректора Киевской духовной академии не смогло убедить пограничников.

Как заявил сам архепископ Амвросий на своем telegram-канале, сторонники автокефалии, узнав о его приезде, выступили с призывами не пускать его на территорию Украины.