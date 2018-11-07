Кишинёв, 8 ноября, 2018, 01:35 — ИА Регнум. «Российские военные, военная техника и боеприпасы в Приднестровье — главная угроза национальной безопасности Молдавии», — заявил председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку парламента Молдавии Евгений Карпов.

Oborona.gov Российский миротворец в ПМР

По его мнению, присутствие российских миротворцев мешает Молдавии решить молдавско-приднестровский конфликт. «Сегодня Российская Федерация своим открытым присутствием, и я имею в виду военных, представляет собой элемент, который дает понять местному населению, что Приднестровье — это субъект международного права», — приводит слова Карпова молдавское агентство IPN.

По его словам, Молдавия постоянно поднимает этот вопрос вОБСЕ, ООН, НАТО, ЕС и других международных организациях и будет продолжать делать это на всех международных форумах.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории ПМР в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.