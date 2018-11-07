Чебоксары, 7 ноября, 2018, 20:05 — ИА Регнум. В Чувашии завершена проверка в отношении компании «УМ-ТУС», проведённая после дорожной аварии с 12 погибшими. Выявлено 68 нарушений, сообщает государственная инспекция труда Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Внеплановая проверка проводилась в связи с ДТП, которое произошло 11 октября 2018 года на федеральной трассе М-7 Москва — Уфа. В результате скончались 12 человек.

«В ходе осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выявлено 68 нарушений. На устранение данных нарушений выдано предписание», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, компания «УМ-ТУС» привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат»), чч. 1, 2, 3 и 4 статьи 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение государственных нормативных требований охраны труда»). Наложен административный штраф на общую сумму 1,5 млн рублей. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Чебоксарском районе в результате столкновения микроавтобуса с большегрузом на месте аварии погибли 11 человек, ещё девять получили ранения. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель грузовика задержан.

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