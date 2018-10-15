«Ревизию перевозчиков» устроят в Чувашии после ДТП с 11 погибшими

Чебоксары, , 11:11 — REGNUM Через пять лет после страшной аварии в Пензенской области, где в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 10 рабочих из Чувашии, в Чувашской Республике снова заявляют об усилении контроля за пассажирскими перевозками и планируют провести «ревизию» транспортных средств, занимающихся межрегиональными перевозками, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Связано это с тем, что «практически во всех городах есть легальные и нелегальные перевозчики».

Ситуацию с обеспечением безопасности дорожного движения обсудили на совещании с членами правительства в Чувашии. Причиной стала трагедия на федеральной трассе М-7 в Чебоксарском районе: 11 октября в результате столкновения микроавтобуса и большегруза погибли 11 человек, ещё девять ранены. По данным минздрава, в больнице остаются шесть пострадавших, их состояние оценивается как стабильное.

В ГИБДД Чувашии предложили объединить усилия с органами местного самоуправления в части контроля за пассажирскими перевозками, ссылаясь на то, что «основная масса нарушений происходит внутри городских маршрутов из-за высокой конкуренции между перевозчиками».

"Предлагаем заказчикам перевозок, а именно муниципалитетам, взять на жёсткий контроль количество выставляемых на рейс транспортных средств, расписание их движения», — приводится в релизе позиция главы ГИБДД республики Владимира Романова.

Что касается межрегиональных перевозок, то в настоящее время, по данным Госавтоинспекции, для перевозок пассажиров по маршруту «Чебоксары — Москва» официально заявлены 70 автобусов. Владимир Романов уверен, что «сегодня практически во всех городах есть легальные и нелегальные перевозчики». И попросил «совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провести перепись на территориях муниципалитетов транспортных средств, которые выезжают за пределы республики, провести ревизию».

По данным ведомства, на регистрационном учете в Чувашии находятся 349 тыс. транспортных средств, из них коммерческой перевозкой пассажиров занимаются 3320 автобусов (или 1,7%). По состоянию на 12 октября, с участием автобусов совершено 87 ДТП, в которых 18 человек погибли, 147 ранены. Сотрудниками ГИБДД выявлено 16 тысяч административных правонарушений водителями категории D, что на 4 тысячи больше аналогичного прошлогоднего периода. По данным ведомства, наиболее массовым нарушением является эксплуатация транспортного средства без осуществления технического осмотра либо с техническими неисправностями.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла вечером 11 октября в районе деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. Пассажирский микроавтобус Fiat, столкнувшийся с большегрузом, следовал по маршруту «Канаш — Москва». По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения. 11 человек погибли на месте происшествия от полученных травм, ещё девять ранены. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водитель грузовика задержан.

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На оказании помощи родственникам пострадавших в аварии из резервного фонда правительства Чувашии выделено 3,2 млн рублей. По данным региональных властей, за счёт Фонда социального страхования России семьям погибших могут быть выплачены компенсации при наличии у погибших официальных трудовых договоров, предполагаемый общий размер поддержки — 1 млн рублей.

Напомним, ранее федеральный резонанс вызвала трагедия на трассе Пенза — Тамбов в районе села Константиновка Пензенского района. 14 мая 2013 года микроавтобус, в котором находились 18 пассажиров, столкнулся грузовиком. В результате аварии 10 пассажиров микроавтобуса погибли и девять травмированы. Все погибшие и раненые в ДТП — жители Урмарского и Янтиковского районов Чувашии. Тогда ГИБДД республики отмечало, что с 2007 года водитель совершил 61 правонарушение, из них почти половина — за превышение скорости, остальное — за техническую неисправность, использование световых приборов. После этой трагедии по всей стране прошли массовые проверки пассажирских перевозок.

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