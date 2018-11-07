Екатеринбург, 7 ноября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Новости о проверке департамента молодёжной политики Свердловской области, который возглавляет прославившаяся на всю Россию своей фразой о «ненужности» молодёжи Ольга Глацких, убраны с сайтов СКР. Теперь по прежде работающим ссылкам появляется надпись «404. Страница не найдена», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот пресс-релиза на официальном сайте следственного управления СКР по Свердловской области

Вначале релиз был убран с сайта свердловского управления СКР. А затем он загадочным образом исчез и с федерального сайта.

Официальных комментариев о причинах произошедшего получить пока не удалось.

Скриншот страницы официального сайта следственного комитета РФ

Официальный пресс-релиз под заголовком «В Свердловской области следователи проверяют правомерность использования бюджетных средств, направленных на поддержку молодежи» был опубликован утром на федеральном сайте СКР. Затем он же появился на сайте свердловского управления. В релизе речь шла о том, что свердловские следователи начали доследственную проверку по публикации некоторых местных СМИ. Речь шла о сумме 131 млн рублей, которая была выделена на поддержку одарённой молодёжи. Средства нужно было направить на проведение четырёх смен, в ходе которых предстояло обучить 800 одарённых подростков.

«Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона. В связи с этим в статье ставятся вопросы, почему мероприятия с молодежью проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм», — говорилось в опубликованном на сайтах СКР пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Глацких оказалась в центре скандала после круглого стола в городе Кировграде. Тогда, отвечая на вопрос представительницы молодёжи, она заявила, что государство молодым людям ничего не должно, а их родителей не просило рожать. Эта фраза вызвала широкий резонанс. За такое высказывание Ольгу Глацких раскритиковали в Госдуме, в Росмолодёжи, в «Единой России».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал заявление Ольги Глацких некорректным и пообещал разобраться. 6 ноября на время служебной проверки её отстранили от должности директора департамента.