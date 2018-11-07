Москва, 7 ноября, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Законопроект депутата Госдумы Елены Ямпольской («Единая Россия») и ее коллег по комитету по культуре, легализующий работу международных зрительских кинофестивалей, принят во втором чтении. Третье чтение намечено на 8 ноября.

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Текст документа претерпел несколько изменений. Так, согласно новой редакции, фильмы без прокатного удостоверения можно будет показывать не только в рамках основных, но и в рамках дополнительных образовательных программ. Просветительством в сфере кино смогут заниматься не только школы, вузы или колледжи, но и многочисленные учреждения дополнительного образования — от дворцов детского творчества до станций юных натуралистов.

Другая новация — в перечень международных кинофестивалей, который формирует Министерство культуры, можно будет оперативно вносить изменения. Эта поправка была внесена специально по просьбе представителей фестивального движения. Теперь для того чтобы добавить в список новое мероприятие, организаторам не нужно будет ждать год.

Законопроект «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» — первая крупная победа Елены Ямпольской на посту главы комитета Госдумы по культуре. Она вступала в должность на фоне колоссального скандала, связанного с тем, что Дума приняла непродуманные поправки, призванные урегулировать работу международных киносмотров. Депутаты существенно сузили определение международного кинофестиваля, оставив право на это имя лишь за теми смотрами, которые имеют жюри, конкурс и длятся не более 10 дней. Один фильм разрешалось демонстрировать не более двух раз за все время смотра. Всем мероприятиям, не удовлетворявшим этим критериям, в звании «международного кинофестиваля» было отказано и предложено получать на каждый фильм прокатное удостоверение.

Авторы этих «драконовских» поправок хотели выбить почву из-под ног у тех фестивалей, которые демонстрируют спорные, скандальные, зачастую откровенно антироссийские картины, пользуясь тем, что право на показ таких лент не надо утверждать в Министерстве культуры. Только вот удар пришелся по совсем другим людям. Тот же «Артдокфест», который редко обходится без нежного фильма об украинских «воинах АТО» имеет жюри, конкурс и длится 10 дней. А вот ретроспективы, дни национального кино или циклы образовательных показов в школах и учреждениях культуры новым критериям не удовлетворяли. Это вызвало бурю возмущения в профессиональной среде.

Ямпольская, которая не имела никакого отношения к принятому закону, заявила, что сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию, и сдержала свое слово. Ей удалось не только написать законопроект, но и организовать работу так, чтобы документ устроил все заинтересованные стороны, а главное — был принят.

Председатель комитета по культуре собрала рабочую группу, в которую вошли советник президента по культуре Владимир Толстой, заместитель министра культуры Павел Степанов, генеральный директор «Студии ТриТэ» Леонид Верещагин, глава кинокомпании «Пионер» Мэри Назари, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. Результатом многочисленных обсуждений и стал законопроект, который уже называют «Поправками Ямпольской». Его смысл состоит в отмене «антифестивального» характера летних законодательных новаций.

По новому закону, ни конкурс, ни жюри не являются обязательным признаком международного кинофестиваля. Международный кинофестиваль может длиться от трех до 15 дней, причем один фильм может демонстрироваться на нем до пяти раз. Кроме того, фильмы без «прокатки» смогут показывать музеи и выставочные залы, а также школы, университеты и учреждения дополнительного образования. Наконец, подобные показы будут разрешены на межгосударственных мероприятиях, которые проводятся в рамках культурного обмена.

Игорь Иванов