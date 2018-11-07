Москва, 7 ноября, 2018, 17:52 — ИА Регнум. В Кремле не могут подтвердить ранее появившуюся информацию о том, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться в ноябре. Об этом 7 ноября заявил помощник президента России Юрий Ушаков

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Не стал бы подтверждать эти сообщения. Я надеюсь, что в следующем году этот визит будет возможен», — сказал он в ходе брифинга.

Напомним, сообщения о возможном скором визите северокорейского лидера в Россию уже неоднократно появлялись в течение последнего месяца. В Кремле подтверждали, что стороны обсуждают дату, место и формат встречи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина.

5 ноября посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын заявил журналистам, что лидер КНДР посетит Россию уже в текущем месяце.