Украина, 29 апреля, 2024, 20:25 — ИА Регнум. Жители города Шостка в Сумской области Украины услышали вечером 29 апреля взрывы, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщают о взрывах в Шостке Сумской области», — говорится в публикации.

Подробностей о происшествии нет. В регионе примерно в 19:00 (совпадает с мск) на полчаса объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России пока не сообщало об ударах по объектам на территории Сумской области в течение 29 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля также украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Пока подробности об этом не известны, официальные лица России также не сообщали сегодня об ударе по объектам в городе.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 28 апреля заявил об ударе по объекту в Шостке. Он сообщил, что в городе находится предприятие химической промышленности, которое снаряжает ракеты для комплексов «Град». Взрыв ощущался на расстоянии 3 км.