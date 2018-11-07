Москва, 7 ноября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Какие именно санкции по так называемому «делу Скрипалей» могут ввести США против России, на данный момент знает только руководство США и то, не факт, что конкретные решения уже приняты. Однако предположить, какие именно будут приняты санкционные меры, можно, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

Рубль. Вопрос ребром

Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что США намерены действовать в соответствии с законом о нераспространении химического оружия, который требует от Вашингтона введения дополнительных ограничительных мер против России. В конце августа США ввели первый пакет антироссийских санкций из-за того, что РФ якобы использовала химоружие в британском Солсбери, где в марте этого года были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипальи его дочь Юлия.

Первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова напоминает, чтосанкции ещебудут обсуждаться с Конгрессом. Точные последствия оценить пока невозможно, но одно можно сказать точно — Россия не первый раз сталкивается с подобными мерами.

«В администрации Трампа существует на данный момент шесть возможностей: ограничение на импорт российской нефти в США, запрет на экспорт американских технологий, продуктов питания и продукции двойного назначения, ограничение доступа к международным финансовым рынкам, запрет на выдачу кредитов и финпомощь от американских банков, дальнейшее ухудшение дипломатических связей и ограничение на полеты в США самолетов компании «Аэрофлот».

Скорее всего, будет принято несколько действий из списка. Точные последствия оценить пока невозможно, но одно можно сказать точно — Россия не первый раз сталкивается с подобными санкциями и, безусловно, сможет существовать и под новыми. Вопрос в качестве этого существования.

Нельзя сказать, что санкции улучшили нашу жизнь, но они, в частности, позволили начать процесс возрождения нашей промышленности и придали большей устойчивости нашей финансовой системе, которая научилась лучше справляться с внешними шоками.

Проблема в том, что этот процесс протекает достаточно вяло — за четыре года прогресс был совсем небольшой, что для такой крупный страны, с такими серьезными ресурсами, как Россия, конечно, нельзя назвать большим достижением. Поэтому внесение новых санкций, по всей видимости, осложнит нам дальнейшую жизнь, и может вызвать снижение темпов экономического роста в 2019 году.

Руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин предполагает, что санкции будут введены в форме существенного снижения дипломатических отношений и возможной приостановке полетов в США компанией «Аэрофлот». Кроме этого, возможно введение запрета банкам США кредитовать РФ, сложности для России в получении кредитов международных банков и, наконец, запрет на экспорт/импорт между США и РФ.

Аналитик инвестиционной компании FxPro Александр Купцикевич отметил, что наиболее обсуждаемыми могут стать санкции с запретом покупки новых выпусков госдолга РФ. Они важны, так как представляют собой новый виток ужесточения.

«Кроме того, следует проследить, не будет ли санкций против банковского сектора России. Хотя это весьма возможный вариант, интрига состоит в том, кто будет включен в первоначальный список. Вряд ли стоит ожидать там Сбербанк и даже ВТБ.

Возможны и отраслевые санкции — запрет на импорт из России химической продукции. Выборы в США позади, и есть ожидания, что риторика политиков станет несколько мягче, так как пропала необходимость зарабатывать очки в предвыборной гонке. Однако на этом пути не исключены неприятные сюрпризы.

Аналитик EXANTE Виктор Аргонов также отмечает, что выборы в США прошли, и теперь самое время прислушиваться к риторике политиков США по санкциям в отношении России. В предыдущие недели громкие заявления расценивались, скорее, как предвыборная бравада, нежели как заявление о реальных намерениях.

«В связи с этим, рублю теперь будет не просто отмахнуться от воинственной риторики законодателей США. Впрочем, среди участников российского рынка теплится надежда, что как демократы, так и республиканцы сменят гнев на милость, несколько смягчив тон.

Однако есть веские причины сомневаться в этом предположении. Русал раз за разом добивался смягчений и отсрочки благодаря сильной группе лоббистов, но также и за счёт того, что является весьма крупной компанией, экстраординарные неприятности которой могут эхом отразиться на всей отрасли. Не стоит рассчитывать, что у российского Минфина столь же сильные лоббисты в Вашингтоне.

Тем более, что со временем ожидания от новой встречи Путина и Трампа явно снижаются. Американцам тем проще вводить санкции, чем более предсказуемой и короткой выглядит цепочка последствий. Как один из критериев — доля в общем пироге.

Так, Русал является очень крупной компанией. Сбербанк — очень крупным банком, который владеет целым рядом банков в Европе. А госдолг, тем более первичный — составляет неуловимо малую толику от глобального рынка, хотя сложно переоценить имиджевое влияние данных мер».

Что касается рубля, то, считает Аргонов, для рубля, вероятно, окончен период, когда инвесторы могли попросту отмахнуться от санкционной риторики. Это делает российскую валюту уязвимой в ближайшие месяцы. Но это не все беды для рубля.

«И без новых санкций он зачастую находится под усиленным давлением в последние месяцы года. Более того, также в фокус инвесторов может попасть ослабление нефти, которое по большей части игнорировалось в предыдущем месяце.

В дополнение к этому, американская валюта (после некоторой заминки в связи после выборов) вполне может вернуться к росту вслед за динамикой фактических и ожидаемых процентных ставок, рискуя вернуться в область максимумов года к рублю — выше 70,50 рубля. Несмотря на просадку евро на мировых рынках, также сохраняет шансы на рост к 80 на волне страхов вокруг рубля».

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