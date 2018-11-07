Москва, 7 ноября, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Число безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, за неделю с 24 по 31 октября увеличилось на 0,4% и составило 632 800 человек. Такие данные приводит пресс-служба Минтруда России.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Как сообщается, за неделю рост числа безработных был зафиксирован в 57 регионах. при этом наибольший рост наблюдался в Белгородской, Липецкой, Омской, Мурманской, Магаданской и Воронежской областях, Камчатском крае, Чукотском АО, республиках Марий Эл и Калмыкия.

Снижение числа безработных отмечено в 26 регионах. В первую очередь, в Брянской, Костромской, Калужской и Сахалинской областях, Севастополе, Еврейской АО, Чечне, Дагестане, Забайкальском и Приморском краях.

Отмечается, что за аналогичный период 2017 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 710 050 человек. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился на 10,9%.

По данным Минтруда, на 1 октября 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 0,9% от экономически активного населения. На 1 октября прошлого года этот показатель составлял 1%.

По состоянию на 31 октября 2018 года работодателями в органы службы занятости было заявлено 1,7 млн различных вакансий.