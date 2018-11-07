Москва, 7 ноября, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Международные резервы РФ достаточны для того, чтобы гарантированно обеспечить стабильность курса национальной валюты, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 7 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя опасность предстоящих санкций против РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«У РФ международные резервы (они есть, но никто не интересуется их величиной) более чем вдвое превышают уровень, который достаточен для гарантированного стабильного курса национальной валюты в любых условиях, так что если государство вдруг начнёт выполнять свои обязанности, то по поводу санкций можем не волноваться», — сказал Делягин.

Однако экономист указал на то, что есть два вида санкций, которые могут быть очень болезненны и опасны.

«Это, во-первых, обещание запретить работать с долларом для наших крупнейших госбанков, — объяснил Делягин. — Это неприятно и потребует реорганизации нашей банковской системы. И если государство будет исполнять свои обязанности, то это будет неприятно для банков, но абсолютно безболезненно для их вкладчиков. И второе, это обещание отключить нас от системы SWIFT, как это сделано с некоторыми иранскими банками».

Напомним, как стало известно ранее, США намерены ввести второй, еще более серьёзный, пакет санкций против РФ. В свою очередь, заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что РФ будет оспаривать действия Вашингтона по введению санкций против госдолга.

«У нас есть для этого площадки. Прежде всего, площадки «Группы двадцати», площадка Совета по финансовой стабильности», — сказал чиновник.

Кроме того, он заверил, что РФ справится с внешнеэкономическими ограничениями, так как развила институт национальных инвесторов, а запасённые резервы дадут возможность преодолеть проблему дефицита бюджета.