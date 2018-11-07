Вашингтон, 7 ноября, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Первая мусульманка, избранная в Конгресс, первый открытый гей, избранный губернатором, самая молодая женщина, когда-либо избиравшаяся в Конгресс — всё это и многое другое на прошедших выборах сотворило историю, пишет 7 ноября Axios.

A Glorious Ruin Разнообразие по-американски

Дело касается не только демократов или республиканцев — были и личные истории, которые открыли дверь гораздо большему разнообразию в национальной политике. Так, впервые «конгрессвуман» стала сомалийская американка — Ильхан Омар (штат Миннесота); никогда ранее в Конгресс не проходила мусульманка — теперь ей стала Рашида Тлаиб (штат Мичиган); первой коренной американкой в Конгрессе сейчас стала Деб Хааланд (штат Нью Мексико), зато Шарис Дэвидс — первой коренной американкой и лесбиянкой (Канзас), а Крис Паппас — первым конгрессменом — открытым геем (штат Нью Хемпшир), как и Джаред Полис — первым открытым геем-губурнатором (Колорадо). Самая молодая женщина в Конгрессе за всю историю — Александрия Окасио-Кортес (29 лет). Все персоналии относятся к Демократической партии.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших вчера выборах Демократическая партия смогла получить большинство в Палате представителей, тогда как республиканцы сохранили большинство в Конгрессе. Первый вице-председатель Европейской комиссии Франс Тиммерманс был «вдохновлен избирателями в США, которые выбрали надежду, а не страх, приличие, а не грубость, инклюзивность, а не расизм, равенство, а не дискриминацию».