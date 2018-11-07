Москва, 7 ноября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Огромные долги населения за коммунальные услуги — это «системная проблема», заявил 7 ноября директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Цитата из х/ф «Коллектор». Реж. Алексей Красовский. 2016. Россия Сборщик долгов

Добромелов заметил, что у многих жителей нашей страны сформирована еще с советских времен высокая дисциплина платежей.

«Проблема в том, что между непосредственными поставщиками коммунальных услуг и между гражданами были созданы определенные посреднические структуры в виде управляющих компаний. И только сейчас Министерство строительства начинает разбираться с этим клубком, чтобы платежи поступали напрямую. Мы имеем в регионах огромное количество обанкротившихся управляющих компаний, которые собрали с граждан оплату, после чего растворились в небытии», — сказал он.

По его словам, у граждан формируется недоверие к собственному платежу:

«Зачем я буду платить управляющей компании, если она заберет у меня деньги и обанкротится? Это был нормальный рыночный механизм, но проблема в том, что в регионах никакого рынка услуг ЖКХ быть не может».

Григорий Добромелов добавил, что это «системная проблема».

Как сообщало ИА REGNUM, задолженность потребителей в сфере ЖКХ в России неуклонно растет и уже превысила 1,34 трлн рублей. Теперь коммунальными долгами могут заняться коллекторские агентства.