Москва, 7 ноября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Снимок из тюрьмы, на котором, как подтвердили во ФСИН, член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, будучи в тюрьме, поедает икру и краба, вызвал широкий общественный резонанс прежде всего потому, что даже по прошествии пяти лет невозможно забыть зверства, учинённые этим бандитом и другими членами преступной группировки в станице Кущёвская Краснодарского края. Обозреватель ВГТРК Андрей Медведев на своей странице в Facebook написал эмоциональный и хлёсткий комментарий на эту тему.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

«Итак, ФСИН подтвердила, что фото Вячеслава Цеповяза, где он в колонии ест крабов, икру, жарит шашлык — настоящие. Кто бы сомневался. Вячеслав Цеповяз, участник массового убийства в станице Кущевская, вообще, судя по сытому и раздобревшему лицу, неплохо отбывает наказание. И семья его тоже ничего так живет судя по доступным в сети фото. Обитает в доме, интерьеры которого напоминают замок Дракулы на пенсии, его дочь играет с ручным тигренком и катается на спортивном купе, которое папа Цеповяз подарил прямо из колонии.

Тут стоит вспомнить, как они — Цапок, Цеповяз и прочие — убивали семью фермера Аметова: «Фермер мешал мне вести бизнес, подрывал мой авторитет. Поэтому я хотел, чтобы он мучился сам и видел, как мучаются его близкие. Мы выволокли его в зал — он ещё дышал, и на его глазах расправились с остальными. Потом бросили тела в одну кучу, а сверху, на гору трупов, положили девятимесячную Амиру — внучку Аметова. Она живая была, плакала. Тела облили бензином и подожгли».

То есть кровожадный упырь, мразь и моральный урод, который резал детей, сжег девятимесячную девочку, получил 19 лет тюрьмы, где жрет крабов и икру. ФСИН признает, что тут без коррупции дело не обошлось, что и так понятно. Это история, впрочем, скорее о том, как одним фото убивается вера в справедливость, в государство, в закон.

Но если нет суда, то что-то должно быть вместо, разве нет? И если это видит человек постарше, то он возмущается, злится. А тот, кто юный, но дерзкий? Ладно, если думает, что надо уезжать из страны. А если начинает искать рецепт триперекиси ацетона, чтобы самому вершить суд? Я не шучу. Русский народовольческий террор начинался именно так. С потери веры в справедливое государство. Почитайте воспоминания народовольцев <…>

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба УФСИН России по Амурской области подтвердила, что фотографии, на которых изображен член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз с икрой и крабами, действительно были сделаны в тюрьме в 2015 году.