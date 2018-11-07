Москва, 7 ноября, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, ужесточающий ответственность за подделку документов, в том числе паспорта гражданина РФ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Tangs-hk.com Фемида

Предлагается усилить уголовную ответственность за подделку паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт таких документов, предусмотрев за это наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет (сейчас на срок до двух лет).

Вводится уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, а равно использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей, бланков, наказание предлагается в виде ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительных работ на срок до 1 года, либо лишения свободы на срок до 1 года.

Усиливается административная ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения государственного герба РФ. Штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Повторное совершение деяния повлечет наложение штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения или без таковой.

Ужесточается наказание за представление заведомо ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в том числе заграничного паспорта, либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, предусмотрев штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Устанавливается административная ответственность за представление заведомо ложных сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для выдачи иного официального документа, предоставляющего права, или освобождающего от обязанностей, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — в виде штрафа для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; для должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Ужесточается ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно подделка штампа, печати, бланка, их использование, передача либо сбыт, предусматривается штраф для юрлиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения. Повторное совершение данного деяния повлечет наложение штрафа на юрлиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.