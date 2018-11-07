Санкт-Петербург, 7 ноября, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В Петербурге жители десятиэтажного многоквартирного дома по проспекту Славы пятый месяц не могут дождаться запуска лифтов в 12-ти подъездах. Горожане называют работу жилищных служб и отписки чиновников «издевательством», собираются обратиться в прокуратуру, передает 7 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Замуровали, демоны!»

Капитальный ремонт лифтов в доме №43/49 по проспекту Славы (в нем почти 500 квартир) начался еще весной. По крайней мере, как сообщают в администрации Фрунзенского района, региональный Фонд капремонта заключил договор с подрядчиком ООО «Лифт инжиниринг» еще 22 февраля. Объект передали в работу еще 5 марта 2018 года.

Компания одновременно остановила лифты во всех 12-ти подъездах десятиэтажки 4 июля, хотя работы велись поочередно. Как сообщают жители, на протяжении лета и в начале осени, по их наблюдениям, бывали дни, когда в шахтах не наблюдалось вообще никакой активности. В начале ноября лифты все еще не работают. Множество пенсионеров оказались фактически заблокированы на верхних этажах.

«Я всегда теперь стою внизу, на первом этаже, и жду, вдруг кто из молодых ребят пройдет, чтобы сумки донести до 8 этажа. А соседка моя пожилая вообще уже несколько месяцев не выходит из квартиры», — говорит пожилая петербурженка.

«Сколько еще будет длиться ожидание? В середине прошлой недели у нас в шестой парадной умер мужчина. Поднялся по лестнице на девятый этаж… Ему было 53 года… Думаю, кому лучше писать: главе администрации или сразу на сайт губернатора?», — пишет Алла в группе дома в соцсети.

«Офицерский» дом был заселен в 1976 году, с одним лифтом, заменить который жители просили неоднократно, потому что он отработал все допустимые сроки, часто выходил из строя, днями простаивал. В начале 2018 года, перед выборами, они даже обратились в приемную президента РФ. Лифты встали на ремонт, из которого до сих пор не могут выбраться.

Одна из жительниц уже дважды успела написать в электронную приемную губернатора Санкт-Петербурга. Правда, результата нет: первую жалобу спустили в администрацию Фрунзенского района.

«Жильцы, в основном, пожилые, заслуженные люди, офицеры ВМФ в отставке, а в большей степени — их вдовы. Я как вдова капитана 2-го ранга Обливанова Виктора Васильевича, который провел в Атлантическом океане 37 дальних походов, каждый из них по 10−11 месяцев, убедительно прошу вас вмешаться. Мне тяжело в моем преклонном возрасте подниматься на 10-й этаж. Таких, как я, большинство», — пишет в одном из обращений врио губернатора Александру Беглову петербурженка Елена Обливанова.

Чиновники сообщили, что 1 октября все работы по монтажу лифтов в 12-ти парадных были завершены. Когда же ими можно будет пользоваться, жителям узнать не получается. Они звонят и в Фонд капремонта, и на горячую линию района, везде называют разные даты: и 31 октября, и 2 ноября, и 30 ноября.

Ответы чиновников Елену Обливанову не устроили, поэтому на днях она обратилась в приемную Беглова еще раз.

«Ответ я расцениваю, как издевку, не иначе. Отписка. Как мне кажется, существуют нормативы начала работ и их завершения. То, что работы были начаты в начале марта, мне сообщили, а когда лифт начнет работать, не удосужились сообщить. «Ждите». С середины сентября работы по модернизации завершены. Лифты стоят. Уже ноябрь. Запасного лифта у нас нет, грузового тоже. Трудно припомнить случай, чтобы в многоквартирном доме с одним лифтом отключили сразу 12 лифтов на пять месяцев. Обычно модернизируют поочередно, а не все сразу. Ситуация с нами, стариками, повидавшими многое и ползущими на 10-й этаж с валидолом во рту, расценивается нами как вредительство и саботаж», — пишет Обливанова.

Однако она не совсем права. Как ранее сообщал корреспонденту ИА REGNUM глава Фонда капремонта Денис Шабуров, допустимые сроки по замене лифтов в каждом конкретном случае рассматриваются индивидуально, в зависимости от состояния дома, лифта, от того, есть ли в доме дублирующий лифт. Сроки оговариваются контрактом.

Но ИА REGNUM за последнюю неделю так и не удалось получить в Фонде капремонта информации о датах исполнения контракта подрядчиком и выездов комиссий Ростехнадзора на объект.

«Монтаж оборудования по адресу закончен, но в процессе приемки работ Ростехнадзор предъявил замечания к подрядной организации и лифты в эксплуатацию не принял. Сейчас подрядчик замечания устраняет, будет повторный выход специалистов Ростехнадзора, после которого уже будет получено заключение на запуск лифтов в этом доме», — сообщили в Фонде.

Накануне, 6 ноября, также уточнили, что запуск планируется «сегодня». Но 6 ноября лифты не поехали. Еще позже вечером Фонд опубликовал пресс-релиз, согласно которому запуск «планируется к утру» 7 ноября. Но утром жители все еще ходят на 10-й этаж пешком.

Одна из петербурженок подготовила коллективную жалобу в прокуратуру, местные жители активно высказываются в соцсетях за сбор подписей. В жалобе собственники квартир просят провести проверку в связи с заменой лифтового оборудования, дать правовую оценку ситуации и привлечь виновных к ответственности. Впрочем, учитывая оперативность работы госслужащих, реакции, вероятно, придется ждать столько же, сколько и включения лифтов.

Так, петербуржец Алексей еще 17 октября направил запрос о сроках пуска лифтов через рекламируемый Смольным портал «Наш Санкт-Петербург». Первый ответ поступил лишь спустя неделю, где сообщили, что вопрос передали в ГКУ ЖА Фрунзенского района. Так что конструктивной информации Алексею из Купчино следует ждать не ранее 12 ноября.

«Вообще-то, первая информация на листочке, пришпиленном к двери, была об окончании работ 4 сентября, что вызывало сомнения сразу. Будет чудо, если запустят через 150 дней, то есть в начале декабря. Но и в это верится с трудом», — негодуют петербуржцы.

«Ещё немного, и не то, что лифтёрам, я даже в деда Мороза перестану верить», — иронизирует местный житель Геннадий.