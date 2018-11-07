Улан-Батор, 7 ноября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Монголия, желая обрести энергетическую независимость, продолжает готовиться к строительству гидроэлектростанции (ГЭС), угрожающей Байкалу. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 ноября, в пресс-службе международной экологической коалиции «Реки без границ», монгольская госкомпания «ГЭС Эгийн-Гол» объявила о сборе заявок на проведение «дополнительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)» предполагаемой к строительству крупной ГЭС на реке Эгийн-Гол в части её «экологических воздействий» на реку Селенга и озеро Байкал.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Между тем экологи опасаются, что запланированные исследования будут предвзятыми. Они объясняют свои опасения тем, что монгольская компания до сих пор не обнародовала предшествующий доклад по ОВОС ГЭС Эгийн-Гол, а сейчас фактически отказывается представить техническое задание на проведение новых «дополнительных исследований» для широкой публики.

Российский координатор экокоалиции Александр Колотов подчеркнул, что формально проект строительства ГЭС Эгийн-Гол не входит в состав финансируемого Всемирным банком проекта MINIS, в рамках которого весной 2017 года состоялись общественные слушания по другим монгольским гидроэлектростанциям — ГЭС Шурэн и ГЭС Орхон.

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«Однако всем специалистам понятно, что угрожающее Байкалу гидроэнергетическое освоение бассейна Селенги должно начинаться именно со строительства крупной ГЭС на Эгийн-голе, а Шурэнская ГЭС и ГЭС Орхон с водоотводным каналом в пустыню Гоби представляют собой лишь проекты второй очереди», — отметил Александр Колотов.

ГЭС Эгийн-Гол планируют построить в бассейне реки Селенги, являющейся крупнейшим притоком озера Байкал. Сибирские экологи сходятся во мнении, что строительство монгольских гидроэлектростанций обернётся для Байкала катастрофой.

Впервые официальное требование переработать и дополнить «экологической информацией» и публично представить ОВОС по проекту ГЭС Эгийн-Гол выдвинула миссия Международного союза охраны природы в мае 2015 года. Чуть позже это требование было закреплено в решениях сессии Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Власти Монголии заверяли, что оценка будет проведена.

«Однако информационная закрытость конкурса на проведение такой оценки и её видимая несогласованность с экологическими исследованиями по другим монгольским ГЭС в бассейне крупнейшего притока Байкала вызывают множество вопросов у экологов», — объясняют в экокоалиции.

Международный координатор «Рек без границ» Евгений Симонов подчёркивает, что ОВОС — это единый взаимосвязанный комплекс исследований и общественных консультаций, который нельзя произвольно разнимать на части. Поэтому специалистам совершенно непонятно, как новые «экологические исследования» будут связаны с рекомендацией Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО.

«Международные организации сходятся во мнении, что доработке подлежит ОВОС ГЭС Эгийн-Гол в целом, и дополнительных «экологических исследований» недостаточно, чтобы улучшить качество оценки воздействия новой ГЭС на Байкал до приемлемого международного уровня», — резюмировал Евгений Симонов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, власти Монголии утверждают, что трепетно относятся к Байкалу и не станут вредить озеру. Однако экологи, а также жители Иркутской области и Бурятии (на территории этих субъектов РФ расположено озеро Байкал — прим. ИА REGNUM ) убеждены, что Монголия не отказывается от своих «антибайкальских» планов.

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Как объяснила ранее директор Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева, Орхонское водохранилище планируют возвести для того, чтобы безвозвратно отводить воду в пустыню Гоби. То есть эта вода уже не будет питать Селенгу, а Селенга, соответственно, меньше воды принесет в Байкал. А при запуске Шурэнской ГЭС первые несколько лет будет наполняться водохранилище. В это время река Селенга будет перекрыта, что грозит заторно-зажорными явлениями, когда потоком воды выталкивает лёд на пойму.