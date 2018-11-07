Киев, 7 ноября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Сотня автобусов заблокировала въезд на Воздухофлотский мост Киева, сообщил 7 ноября ресурс «Информатор».

Генри Лайтен. Забастовка. 1891

Перевозчики из всех областей Украины потребовали отправить в отставку главу государственной службы Украины по вопросам безопасности на транспорте Михаила Ноняка, а также принять законы, удешевляющие растаможку иностранных автомобилей.

Организаторы акции протеста не намерены устраивать транспортный коллапс в Киеве, но обещают заблокировать центральные дороги, если власть не прислушается к их требованиям.

После завершения акции, водители намерены присоединиться к владельцам нерастаможенных автомобилей на «еврономерах», которые намерены устроить масштабный протест у стен Верховной рады.

Напомним, в случае непринятия закона о снижении акциза на растаможку подержанных автомобилей, владельцы подобных транспортных средств грозят заблокировать правительственный квартал в центре Киева и собрать на митинг 50−70 тыс. человек.

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Отметим, за последние полгода, на Украину было ввезено более полумиллиона нерастаможенных б/у автомобилей из Европы.