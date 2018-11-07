Москва, 7 ноября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Взиманием долгов с населения по оплате жилищно-коммунальных услуг могут начать заниматься коллекторские агентства. Возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения образовавшейся задолженности за «коммуналку» рассматривают уже несколько компаний, в частности, «Мосэнерго» и «Росводоканал». Последняя, как сообщает газета «Коммерсантъ, уже передаёт часть задолженности коллекторским агентствам на этапе досудебных мероприятий.

ЖКХ тарифы

При этом, как отметил коммерческий директор ГК «Росводоканал» Сергей Прокофьев, в ближайшей перспективе планируется увеличить объёмы передаваемой просроченной задолженности коллекторским агентствам.

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В свою очередь сами коллекторские агентства высказали серьёзную заинтересованность взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. По оценке руководителя агентского комитета «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Виктора Семендуева, сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. Для поставщиков услуг ЖКХ НАПКА собирается разработать стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объём передаваемых долгов.

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Как сообщало ИА REGNUM, только за первый квартал 2018 года, по данным Росстата, задолженность за оплату жилищно-коммунальных услуг в России по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 5,3% и достигла 1,4 трлн рублей. Так, за воду граждане и юрлица задолжали 86 млрд рублей, электричество — 247,5 млрд рублей, за газ — 195,2 млрд рублей, за тепло —569,3 млрд рублей.