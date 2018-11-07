Вашингтон, 7 ноября, 2018, 04:56 — ИА Регнум. По результатам подсчета более половины голосов избирателей в штате Индиана на выборах в сенат уверенно лидирует кандидат Республиканкой партии США Майк Браун, сообщает CNN.

DonkeyHotey Символ Республиканской партии

В настоящее время подсчитано около 55% голосов, и Браун лидирует с 54,9% против 41% от кандидата Демпартии Джо Доннелли. Ранее Доннелли занимал место в сенате от Демократической партии США, однако, судя по промежуточным результатам, в этот раз победа достанется его сопернику.

В Род-Айленде уже посчитана большая часть голосов, и демократический кандидат Шелдон Уайтхаус набирает 61,1% голосов.