Казань, 7 ноября, 2018, 04:46 — ИА Регнум. Бывшего депутата Казанской городской думы Надыра Хайруллина, который в конце октября 2018 года судом был признан виновным во вменяемом ему крупном мошенничестве и осуждён на три года и шесть месяцев колонии общего режима, признали еще и банкротом как физическое лицо. Арбитражный суд Татарии 6 ноября 2018 года принял решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества. Вердикт суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован, решение по делу пока не изготовлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Напомним, депутата задержали в апреле 2017 года после возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму 24 млн рублей. Следствие считает, что, еще не будучи народным избранником, в 2014 году он пообещал двум бизнесменам помощь в легализации самостроя, на что получил от второй стороны крупную сумму средств. Свои обещания обвиняемый не сдержал, что и легло в основу уголовного дела в отношении 63-летнего депутата. В думу Казани Надыр Хайруллин был избран в 2015 году и до задержания входил во фракцию «Единой России», состоял в двух комиссиях — по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению, и по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам. Депутатские полномочия он сложил досрочно — после возбуждения уголовного дела, но вины не признал и после оглашения приговора. Хайруллин намерен обжаловать вердикт и добиваться полного оправдания.

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Уже после попадания Надыра Хайруллина в СИЗО к нему был подан иск с требованием признать банкротом как физическое лицо. С такими претензиями в августе 2018 года в суд обратилось ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан». Сумма претензий превысила 4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хайруллин, являющийся также директором и собственником ООО «Мойдодыр-Казань», за 2017 год указал в декларации доход в размере 168 тыс. рублей, а также долю в квартире общей площадью 60,8 кв. м и автомобиль марки «Mitsubishi Pagero».

Еще в августе истец пытался наложить обеспечительные меры в виде ареста доли в уставном капитале ООО и запрета межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №18 по РТ «принимать решения и совершать действия, связанные с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода либо залога доли в уставном капитале ООО». Суд отклонил просьбу, указав, что «не представлены доказательства, подтверждающие, что непринятие заявленной меры может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по данному делу».

6 ноября 2018 года суд принял решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества. Вердикт ещё может быть обжалован.