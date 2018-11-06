Вашингтон, 7 ноября, 2018, 02:10 — ИА Регнум. Соединенные Штаты рассматривают возможность введения второго пакета санкций против России в «соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии», заявила глава пресс-службы госдепа США Хизер Науэрт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

По ее словам, Россия якобы не исполняет требования этого закона. Она подчеркнула, что госдеп уже обратился в конгресс насчет дальнейших шагов, которые должны предпринять США через 90 дней после предписаний от 6 августа 2018 года.

Ранее, 14 сентября, агентство Bloomberg заявило о планах американской администрации ввести второй пакет антироссийских санкций за якобы причастность Москвы к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным агентства, санкции будут вводиться за якобы неисполнение требований США предоставить доказательства неиспользования химоружия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 августа вступил в силу пакет антироссийских санкций за якобы причастность к так называемому делу Скрипаля. Эти санкции предусматривают запрет на продажу России вооружений и оборонной продукции, а также запрет на предоставление кредитов со стороны госструктур Соединенных Штатов.