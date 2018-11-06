Москва, 6 ноября, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Киев не смог убедить европейских лидеров в российской агрессии против Украины. Об этом 6 ноября заявил президент Союза писателей межнационального согласия ФРГ Владимир Сергиенко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

«Если оторваться от украинской пропаганды, да и от российской пропаганды, то в западных СМИ есть чёткое понятие сепаратизма. В западных СМИ полностью отсутствует русская агрессия — это миф украинской пропаганды», — заявил Сергиенко.

Он подчеркнул, что в западной прессе говорится именно о поддержке «украинских сепаратистов» со стороны России, и все попытки Киева представить конфликт на Донбассе как противостояние двух государств на Западе терпят неудачу.

«На Украине каждый день говорят о российской агрессии, и построив на этом мифе свою доктрину, можно говорить о том, что из-за России убили 10 тысяч. Но ведь на Украине никогда не уточняют, как именно они погибли. Это Россия пришла их убила или нет? Непонятно», — пояснил он.

Подобная неадекватная позиция пошла Киеву только во вред и сближению с западными странами в действительности совсем не способствует, считает эксперт, что и подтверждается нежеланием Евросоюза оказывать серьёзную помощь Киеву.

Между тем, в абсолютный тупик загоняет себя и сама официальная позиция Украины по конфликту на Донбассе, не оставляя никаких возможностей для налаживания мирного диалога.

«Давайте посмотрим в будущее. Вот он мир, вот Украина в НАТО и вот на территории Украины стоят базы НАТО. Радары, ракеты. Где гарантии, что этого не будет? Расширение НАТО мы уже все проходили. Если вы хотите говорить о мире, то вы должны говорить о некоторых вещах публично, например, внеблоковость Украины, полная амнистия тех, кто существует на сепаратистских территориях, и вынести Крым на особый разговор», — подчеркнул Сергиенко.

«Судебных гарантий даже Запад не может предоставить, что если завтра будет мир в Донецке, не начнутся казни, что не будут ничего делать нацисты, ни к чему их не приговорят суды. Кто будет говорить о мире? Нету никого, кто говорит о мире, потому что гарантии никто не даст. Эта война будет до тех пор, пока не заговорят не языке будущего — а в будущем гарантии никто не предоставит», — заключил он.