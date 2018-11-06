Великий Новгород, 6 ноября, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк сегодня, 6 ноября, в ходе селекторного совещания отчиталась министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Скворцовой о мерах, предпринимаемых в регионе для снижения уровня смертности населения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, Саволюк сообщила о намеченных путях снижения показателей смертности населения по основным причинам, в том числе от болезней системы кровообращения — сейчас это 62% в общей структуре причин смертности.

Мефодий Захаревич. Консилиум

По словам регионального министра здравоохранения, планируется укомплектовать амбулаторно-поликлиническое звено медицинских организаций участковыми врачами-терапевтами, кардиологами, развивать догоспитальную тромболитическую терапию, особое внимание уделять анализу качества диспансерного наблюдения за пациентами высокого риска.

«Предполагается проведение ежедневного контроля маршрутизации и оказания медицинской помощи больным с инфарктами и инсультами, в том числе с использованием телемедицинских технологий. Для областной клинической больницы планируется приобрести дополнительную ангиографическую установку и реанимобиль. В регионе будет создана программа льготного лекарственного обеспечения больных, перенесших острый коронарный синдром», — сообщила Антонина Саволюк.

Что касается снижения уровня смертности от новообразований, в плане мероприятий — доукомплектовка кадрами и повышение квалификации медперсонала первичного звена, врачей-онкологов, радиологов и других специалистов. Продолжатся скрининговые мероприятия по выявлению рака молочной железы. Планируется внедрение высокоэффективных методов лечения, цифровых технологий. Сейчас смертностьот новообразований — на втором месте в общей структуре причин смертности населения Новгородской области: 14%.

«Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова согласилась с намеченным планом мероприятий и дала положительную оценку представленной работе», — сообщили в региональном минздраве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростом смертности жителей Новгородской области от сердечно-сосудистых заболеваний глава минздрава Новгородской области Антонина Саволюк объяснила отставку главного врача Новгородской областной клинической больницы Аллы Хорошевской, в подчинении которой находился региональный сосудистый центр.

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По данным Новгородстата, в январе-сентябре 2018 года в Новгородской области смертность по-прежнему превышала рождаемость: родились 4454 ребенка (меньше уровня предыдущего года на 6,5%), умерли — 7582 человека, что тоже меньше уровня 2017 года — на 3,7%.

По данным Новгородстата за январь-сентября 2018 года, в структуре причин смерти лидируют болезни системы кровообращения — 56,5%, на втором месте — смертность от новообразований (12,7%), на третьем — внешние причины смерти (6,7%). По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в регионе снизилось число умерших от болезней нервной системы и внешних причин, от болезней органов пищеварения, а также системы кровообращения (на 2%). При этом на 15,4% выросло число умерших от болезней органов дыхания, на 5,4% выросла смертность от новообразований.