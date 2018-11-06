Москва, 6 ноября, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование норм в сфере долевого строительства, правительство РФ вносит в Госдуму. Об этом сообщается на сайте правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строители

Предлагается уточнить, как определяется размер платежей, подлежащих исполнению по каждому проекту строительства при освоении или развитии территории. Так, согласно поправкам, «размер платежей, подлежащих исполнению по каждому проекту строительства, реализуемому на основании договоров, устанавливается застройщиком самостоятельно, исходя из расчетного суммарного объема денежных средств, подлежащих уплате по договору, пропорционально планируемой стоимости каждого проекта строительства».

Одновременно предлагается заменить солидарную ответственности бенефициаров застройщика за убытки, причиненные по их вине участникам долевого строительства, на субсидиарную ответственность.

Также предлагается законом правительство предлагает прописать особенности банкротства ЖСК.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство строительства РФ опасается, что небольшие региональные застройщики не успеют перейти на проектное финансирование, которое вступит в силу с 1 июля 2019 года.