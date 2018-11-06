Лондон, 6 ноября, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $72 за баррель, свидетельствуют данные торгов 6 ноября.

ptra Нефть

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в январе снизилась на 1,8% — до $71,86 за баррель.

В последний раз цена на нефти данной марки находилась ниже $72 за баррель 20 августа текущего года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов опустилась на 1,4% — до $62,23 за баррель.