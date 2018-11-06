Новосибирск, 6 ноября, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска отчиталась, что «за две смены 5 и 6 ноября силами дорожно-эксплуатационных управлений и подрядных организаций с улично-дорожной сети города вывезено 3 453 кубометра снега, на проезжую часть высыпано 517 тонн пескосоляной смеси, работало 333 единицы зимней уборочной техники».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная машина

«Зимняя техника вышла на улицы города ещё в конце октября, — заявил ди⁠ректор МКУ «ДЭУ № 1» Алексей Лыков. — На сегодняшний день мы работаем в круглосуточном режиме, я считаю, что с поставленными задачами мы справляемся».

Тем временем жители города никак не могут отыскать эти самые три сотни уборочной техники, преодолевая снежную кашу, кто на автомобилях на дорогах, а кто пешком по тротуарам. Да и не только рядовые горожане, но и некоторые депутаты недовольны качеством уборки города от снега.

«Ну собственно всё — не проехать, не пройти. Очень хочется, что бы у всех чётко сформировалось стойкое убеждение — в третьем городе страны такого просто не должно быть. И у муниципалитета, и у потребителей его «услуг"-горожан. Очевидно, что надо менять подходы к содержанию городской среды в такое время года», — считает депутат Горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец. Об этом он написал на своей станице в социальной сети в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php

Активность набирает и тематическая группа в Facebook «Снежный фронт».

«Анатолий Локоть, а вам самому не стыдно? Время 16−38 вторник 6.11.2018».

«Чудная трасса, Колонды, одна полоса вместо двух».

«Меня многие друзья спрашивали сегодня — «почему нельзя убрать снег в состоянии КАША, почему надо дождаться, когда он в камень замёрзнет?!»

Здесь же горожане активно делятся фотографиями Новосибирска, тонущего в снежной каше. Снег в Новосибирске начался ещё 2 ноября, сегодня, 6 ноября, он продолжил идти. Однако, город по-прежнему не приведён в порядок. К вечеру похолодало и эта «каша» стала подмерзать.

Но от мэрии пришёл пресс-релиз о том, что «готовность техники для работы в зимних условиях составляет 86% (из 490 единиц готово 420 единиц)».

«В рамках подготовки улично-дорожной сети к зимнему сезону проводятся работы по очистке и консервации решёток ливневой канализации, из 4 209 решёток в настоящее время уже законсервировано 3 945 шт. (93%). Силами МКУ районов города проводилась очистка дорог категории 2б (улицы районного значения) и 3а (внутриквартальные проезды), пешеходных переходов, лестничных спусков, остановок общественного транспорта, подметание тротуаров. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендовано пользоваться общественным транспортом», — отмечалось в пресс-релизе.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, во дворах на улице Зорге (Кировский район) зимняя уборочная техника, действительно, работала. Но это были лишь несколько единиц.

Тем временем новосибирцы продолжают выкладывать в интернет видео и фото уже подмёрзшей снежной каши, которая начала превращаться в наледь и «торосы».

"Ударил морозец и город встал колом».

Город тут же встал в 10-ти бальные пробки. И за плохую работу дорожных служб новосибирцы по традиции журят мэра Анатолия Локтя.

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Доктор социологических наук Константин Антонов разместил в интернете фотографию Локтя с субботника, на которой мэр подметает улицу метлой.

«Не ругайте Анатолия Евгеньевича! Он же старается. Каждый день вовремя на работу приходит, не прогуливает. Михайловскую набережную регулярно посещает. Ему просто надо подсказать, что сейчас не озеленением нужно заниматься, а снегоудалением. Отберите у него метлу. Он же не догадается сам, что лопату надо в руки взять. На фото: Анатолий Евгеньевич вспоминает: «Как я провёл лето», — гласит подпись к фото.

Сам мэр ещё 1 ноября заявлял, что «самое трудное — это переход от положительных температур к отрицательным».

«Наледь, первый снег, всегда это сопровождается какими-то внештатными ситуациями», — заявил Локоть.

Здесь как нельзя лучше подходит знаменитая фраза Виктора Черномырдина: «никогда такого не было и вот опять». А всё потому, что тема плохой уборки Новосибирска от снега активно обсуждается с самого первого снегопада и до последнего — ежегодно. Традиционное противостояние власть — рядовые жители разворачивается по уже проверенной и весьма рабочей схеме: пока власти ежедневно рапортуют о том, сколько техники вышло на дороги и улицы города и сколько снега было вывезено, новосибирцы в тот же самый момент делятся фотографиями, видео и комментариями о том, как они преодолевают путь по этим самым дорогам и тротуарам.

А тем временем зима берёт своё. По прогнозу Западно-Сибирскго гидромета, ночью 7 ноября местами ожидается небольшой снег, температура воздуха — 7, — 9 °C, на дорогах снежные заносы, гололедица.