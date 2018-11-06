Екатеринбург, 6 ноября, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Свердловская область, которую на прошлой неделе вместе с остальным Уралом ругали за экологическую ситуацию, может столкнуться с настоящим «пожарным коллапсом». Такой вывод можно сделать из слов директора департамента лесного хозяйства области Олега Сандакова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Бегуны в лесу

Сандаков выступал на заседании комитета Законодательного собрания области по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды и был предельно встревожен. «По нашим подсчетам, на будущий год по авиабазе (Государственное бюджетное учреждение Свердловской области — ИА REGNUM ) мы сможем выделить только половину объема санитарных и проходных рубок», — заявил чиновник.

Директор опасается, что в регионе может повториться ситуация 2010 года, когда в области было 2000 лесных пожаров (для сравнения — в 2017 году их было 400, в 2018 — 475), и авиабаза не справится с объёмом работ по пожаротушению.

Далее глава департамента обрушился с критикой на министерство финансов Свердловской области: «Мы финансируемся хуже Курганской области… Тюменская область — в два раза там финансирование выше, хотя лесов у них в три раза меньше, чем у нас!».

Еще одна опасность — необходимость перехода на самолёты Ан-2, который пытаются предложить авиабазе, сказал Сандаков. На данный момент там используют самолёты Н-12 и вертолёты «Робинсоны» стоимостью 15−20 тысяч рублей за час полета. «Ан-2» же в финансовом выражении «потребляет» 110−120 тысяч за то же время.

Наконец, есть проблема с кадрами. «У меня 1300 лесников, практически все с высшим образованием, заработная плата — 16 700 рублей. Естественно, в лесную отрасль никто не идет!» — заявил директор, после чего добавил: «Когда мы дойдём до определенной точки, мы потеряем эти кадры, и потом их не восстановим».

На исправление ситуации департаменту необходимы 200 млн рублей, уточнил Сандаков. Иначе «градус патрулирования», по его словам, упадёт с 70% до 30% из-за недофинансирования.

Выступление Сандакова поддержал член «аграрного» комитета ЗакСО Илья Гаффнер. Депутат уточнил, что он «разбирался в экономике» авиабазы, и даже на словах повысил сумму необходимой помощи — до 250 млн. «Это не для красного словца, это серьёзная ситуация», — подчеркнул Гаффнер.

Напомним, только 8 октября в Свердловской области отменили все противопожарные режимы. С начала года огонь охватил территорию в 6101 гектар. 83% пожаров было потушено за сутки.