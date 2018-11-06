Москва, 6 ноября, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Минприроды России выявило свыше 230 объектов на реке Волга, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре федеральной целевой программы «Вода России» 6 ноября. Соответствующие показатели были получены в результате первого этапа исследования — пешего рейда вдоль береговой линии реки Волги.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Загрязнение реки

«Волга — это не только самая большая река Европы, но и важнейший фактор социально-экономического развития для более чем 20 регионов, где проживает более 30 млн человек. Экологическая реабилитация Волги — наша приоритетная задача. Опыт и результаты, полученные в ходе реализации программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ 2012−2020», станут фундаментом для большого пласта работ на Волге в ходе реализации национального проекта «Экология», — заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Инвентаризация объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду вдоль береговой линии Волги, была проведена в 17 регионах России. Итоги исследования установили, что на протяжении реки находятся 199 затонувших объектов, 21 объект обращения с отходами производства и потребления, 12 биозахоронений, 2 участка загрязнения земли, 2 объекта накопленного экологического вреда. Всего из 17 субъектов, входящих в перечень приоритетного проекта, не имеют затонувших объектов лишь Костромская, Тверская и Ярославская области.

Напомним, работы по восстановлению экологической обстановки на Волге ведутся Минприроды России с 2013 года в рамках ФЦП «Вода России». C 2019 года начнётся переформирование приоритетного проекта в федеральный — «Оздоровление Волги», который является одним из одиннадцати направлений национального проекта «Экология». Для реализации проекта будет направлено свыше 220 млрд рублей, в том числе почти 50 млрд рублей из внебюджетных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с федеральной программой по оздоровлению Волги до 2025 года правительство России выделит 30 млрд рублей, которые будут направлены на модернизацию очистных сооружений и другие мероприятия.

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