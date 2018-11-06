Махачкала, 6 ноября, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов удостоен медали «За заслуги в области физической культуры и спорта в РД», сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Ахмад Магомедов Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Награждал Нурмагомедовых глава Дагестана Владимир Васильев. Он отметил, что достижениями спортсмена гордится не только республика, но и вся страна.

«Победа Вашего сына произошла в таких условиях, когда в мире, к сожалению, зачастую правила меняются по желанию сильного. Но борьба не допускает отсутствия всяких правил. Хабиб боролся и побеждал в очень непростых условиях. Мы все очень переживали, насколько всё будет объективно», — сказал политик Нурмагомедову-старшему.

Информация о том, что бойцу будет присвоена высшая награда республики появилась несколько дней назад. В сети интернет развернулась активная дискуссия о том, заслуживает он такой чести или нет. Противники, не отрицая спортивных достижений Хабиба Нурмагомедова, всё же подвергают сомнению заслуги чемпиона перед республикой.

«Эту награду заслуживают врачи, лечащие людей, учёные, которые изобрели что-то полезное и т. п. А какая польза республике от чемпионов частных коммерческих организаций?» — задается вопросом Ибрагим Г.

«При всём уважении, и Хабиб, и остальные спортсмены, сражаются прежде всего для себя, а не для земляков или своей родины. К сожалению, труд многих достойных людей такого признания не имеет», — пишет Тагир С.

Напомним, орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» был учреждён в 1995 году экс-президентом региона Муху Алиевым. Награда присуждается за вклад в социально-экономическое развитие республики, за выдающиеся заслуги в области политики, науки, культуры и спорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, орденами «За заслуги перед Республикой Дагестан» 31 октября были награждены победители чемпионата мира по спортивной борьбе — 2018 — Абдулрашид Садулаев, Магомедрасул Газимагомедов и Завур Угуев. Серебряный и бронзовые призёры турнира получили медали «За заслуги в области физической культуры и спорта в РД».