Дагестан: призёры ЧМ по спортивной борьбе получили республиканские награды

Махачкала, , 09:30 — REGNUM Победители чемпионата мира по спортивной борьбе-2018 из Дагестана награждены орденами «За заслуги перед Республикой Дагестан». Серебряный и бронзовые призёры турнира получили медали «За заслуги в области физической культуры и спорта в РД», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

Государственные награды спортсменам вручил глава региона Владимир Васильев. Политик поздравил борцов с успешным выступлением в Будапеште и назвал их гордостью республики и примером для молодёжи. Также он отметил заслуги тренеров, обеспечивающих своих подопечных высоким уровнем подготовки. По словам Васильева, руководству Дагестана есть чему поучиться у спортсменов.

«И мне, и моим коллегам из правительства нужно учиться побеждать так же чисто и убедительно, как это делаете вы», — заявил глава республики.

Чемпионат мира по спортивной борьбе прошёл в Будапеште с 20 по 28 октября. Сборная России выиграла медальный зачёт турнира, показав при этом лучший результат в своей истории. В копилке национальной команды 13 медалей: 10 золотых, одна серебряная и две бронзовые.

Большой вклад в общекомандный триумф сборной внесли дагестанские борцы вольного стиля, завоевавшие шесть медалей. На высшую ступень пьедестала поднялись Абдулрашид Садулаев, Магомедрасул Газимагомедов и Завур Угуев, второе место занял Гаджимурад Рашидов, бронзовыми призерами стали Ахмед Чакаев и Ахмед Гаджимагомедов.

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