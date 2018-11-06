Москва, 6 ноября, 2018, 15:46 — ИА Регнум. По некоторым направлениям IT-сферы спрос со стороны работодателей значительно превышает предложение, что, естественно, не может не сказываться на росте заработных плат IT-работников в Москве, считает директор по персоналу компании ФинЭкспертиза Елена Попова.

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Ранее вышел рейтинг специальностей с самыми высокими зарплатами в Москве. Первую строчку в рейтинге занимают работники IT-сферы. Их зарплата в среднем составляет 84 тыс. 200 рублей в месяц.

Работники IT-сферы возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов уже не первый год, что не удивительно. По некоторым направлениям IT-сферы спрос со стороны работодателей значительно превышает предложение, что, естественно, не может не сказываться на росте заработных плат IT-работников.

Даже начинающие IT-специалисты могут рассчитывать на хороший уровень стартовой заработной платы. За профессионалами открыта настоящая охота на рынке труда.

В целом результаты вполне ожидаемы по всем отраслям, однако не совсем понятно, какие именно специалисты банковской сферы оценивались при подготовке аналитического материала, так как оплата труда работников различных направлений банковской деятельности может отличаться в разы.

Также, по моему мнению, несколько недооцененными оказались заработные платы специалистов сферы маркетинга и рекламы. Здесь, как и в сфере IT, наблюдается постоянный рост спроса на работников, что, в свою очередь, также стимулирует регулярное увеличение заработных плат в этом сегменте.

Что касается распределения самых высоких средних заработных плат, то Москва и Санкт-Петербург заняли свои позиции вполне ожидаемо, а вот Екатеринбург на третьем месте несколько удивил. Обычно в ТОП-5 входили такие города, как Сургут, Тюмень и Красноярск.

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