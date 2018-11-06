Воронеж, 6 ноября, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Более пяти миллионов рублей заплатили воронежские автовладельцы за пользование платными парковочными местами за первый месяц работы системы в Воронеже. По итогам октября стоянку на платных парковочных местах водители оплатили 179,3 тыс. раз, средний «чек» — 28 рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Как сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на информацию компании-концессионера «Горпарковки», в сумму дохода включена оплата стоянки, покупка абонементов и пополнение счёта в приложении. При этом 91% парковочных сессий составляют менее двух часов. Таким образом, делают вывод в компании, пока платными парковками пользуются те автомобилисты, которые приезжают в центре редко и не на продолжительный срок, а потому их расходы на парковку невысокие. Также в октябре было куплено 346 суточных абонементов стоимостью 400 рублей, 650 месячных (4,5 тыс. рублей) и 16 годовых (50,2 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, система платных парковок в центральной части Воронежа заработала с 1 октября, при этом фактически платными парковочные места стали лишь с 16 октября — до этого система действовала в тестовом режиме. В общей сложности создано шесть тысяч парковочных мест, стоимость часа пользования местом — 40 рублей, платная система действует лишь по будням с 08:00 до 20:00. Целью введения системы платных парковок в мэрии не раз называли намерение пересадить часть автомобилистов на общественный транспорт и тем самым снизить транспортную напряженность в городе.