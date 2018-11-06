Стамбул, Турция, 7 ноября, 2018, 01:25 — ИА Регнум. По словам одного из ведущих экспертов Константинопольского патриархата по украинскому православию архиепископа Тельмисского Иова (Гечи), теоретически ряд Православных Церквей, включая Русскую, могут быть лишены своего автокефального статуса, «если Вселенский патриархат сочтет это нужным». Что стоит за таким неожиданным заявлением Гечи, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Pontos-news.gr В 1920-х годах из-за авантюр Константинопольского патриархата православных уже изгоняли из Турции...

Согласно канонам Вселенских соборов, пояснил Геча, для администрации Церкви установлены только пять центров — Рим, Константинополь, Александрия, Антиохия и Иерусалим, а «другие Церкви, которые существуют в православном мире сегодня — начиная от Православной церкви в России и продолжая Церквами в Греции, Сербии, Румынии, Польше, Албании, Болгарии, Грузии, Чехословакии — новые Церкви, не были подтверждены Вселенскими соборами, это Константинополь дал им статус и существование. И, в принципе, как считают некоторые канонисты, поскольку эти новые автокефалии или новые патриархаты никогда не были подтверждены Вселенским собором, поскольку они были созданы Вселенским патриархатом, то в какой-то момент, если Вселенский патриархат сочтет это нужным, он может и отменить этот статус».

Эта угроза перечисленных Церквям прозвучала в острой ситуации, связанной с Украиной (по версии Фанара — «врачеванием украинского раскола»). Причем из перечисленных архиепископом стран сразу выделяются Греция, Сербия, Румыния, Албания, Болгария и Грузия — страны, с которыми так или иначе поддерживает отношения Турция, и где православные Церкви имеют действительно серьезное значение. Намеки Гечи создают напряженность в отношениях Турции и этих стран, так не имеет ли место расчет на то, чтобы турецкие власти удалили из своей страны Константинопольского патриарха? Ведь такие заявления дают дополнительные аргументы сторонникам изгнания.

Сам патриарх в этом случае способен переехать, например, в Грецию, где сможет и действовать с развязанными руками, и эксплуатировать образ гонимого. Но остается еще один вопрос — при чем тут Великобритания, посредством вещательной корпорации которой Геча как раз и озвучил свои тезисы?

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