Москва, 6 ноября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает устанавливать цены на бензин и дизельное топливо законами, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«В Японии парламент сам устанавливает цены на значимые продукты — почему бы и нам не перенять этот опыт в отношении цен на бензин? То есть варианты есть, и нужно действовать смелее», — предлагает депутат Госдумы.

Жириновский уверен, что для эффективного сдерживания роста цен на бензин нужен механизм регулирования.