Владивосток, 6 ноября, 2018, 06:31 — ИА Регнум. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко намерен ввести экологический сбор с углеперевалочных компаний Находки, где местные жители годами страдают от угольной пыль. Деньгами люди будут распоряжаться сами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрация края.

Peruanec Уголь в порту

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Очередной жесткий разговор состоялся у Олега Кожемяко на совещании с руководителями стивидорных компаний Находки, чиновниками и представителями контрольно-надзорных ведомств. Разговору в кабинете предшествовала встреча с жителями мыса Астафьева, которые вновь рассказали об угольной пыли.

«Вы шесть лет здесь работаете, зарабатываете неплохие деньги, не могли продумать защитные меры?! За это время можно было и благоустройство сделать, и питание в школах, и ветеранам помогать. Или считаете, что около 1% налогов, которые вы в бюджет города перечисляется, достаточно?! Вы за кого людей держите?! Не хотите работать по-другому, я найду другие рычаги воздействия», — сказал врио губернатора Приморья.

Также он считает, что нужно ввести так называемый экологический сбор на нужды города.

«Пусть, допустим, 10−15 рублей с каждой тонны отчисляется на этот счёт, и люди сами определяют, куда их направить — благоустройство, озеленение или что-то другое», — предложил глава региона.

Кожемяко поручил стивидорным компаниям разработать публичные графики пылезащитных мероприятий и регулярно отчитываться об их исполнении на встречах с жителями.

Врио губепнатора выступил против перевозки угля по городу самосвалами и поручил Росприроднадзору, ГИБДД и администрации Находки организовать проверку по фактам транспортировки этого груза в черте города.

«Если те меры, которые сейчас выработали, не будут выполняться стивидорами, мы закроем эти компании, тогда другие уже задумаются», — жестко высказался Олег Кожемяко.

Стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период.

Напомним, о необходимости срочно принять меры, чтобы следующий зимне-весенний сезон был для людей чистым, заявил помощник президента РФ Константин Чуйченко 14 февраля 2018 года, будучи в Находке на совещании. Он сказал, что для повышения эффективности проверок площадки перевалки необходимо оснастить системой видеонаблюдения, а также увеличить штрафы:

«Нужно менять форму контрольных мероприятий. На экологически опасных объектах мониторинг должен быть постоянным. Также нужно увеличивать размеры штрафов за нарушения».

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема угольной пыли волнует жителей Находки и других приморских портовых городов не первый год. Жители регулярно обращались к Владимиру Миклушевскому, потом Андрею Тарасенко и вот теперь надеются на Олега Кожемяко. Не раз озвучивали свои беды в различных инстанциях, включая президента Владимира Путина.

В 2017 году в ходе «Прямой линии» мальчик из Находки Андрей Боль обратил на происходящее внимание главы государства. Ребенок спросил у Владимира Путина:

«Как людям дальше жить?»

Путин обещал разобраться.

После этого бывший тогда губернатором Владимир Миклушевский сказал, что ситуацию с предотвращением угольного пыления он доведет до логического конца. Примерно то же самое говорил и его коллега — Андрей Тарасенко. Но логического конца до сих пор никто не наблюдает.

Безусловно, что-то делается, однако полностью проблема не решена до настоящего времени.

Вступив в должность, Кожемяко при полпреде президента в ДФО Юрии Трутневе озвучил предложения по улучшению экологической ситуации в Приморье:

«Загрязнение Находки угольной пылью — один из самых важных вопросов, волнующих население. По инициативе администрации края стивидорными компаниями разработаны планы природоохранных мероприятий на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей, из них 843 млн рублей уже освоены. Также заключены соглашения, в рамках которых к 2020 году все компании должны выполнить полный комплекс мероприятий по пылеподавлению».

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