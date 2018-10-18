Врио губернатора Приморья озвучил планы по улучшению экологии

Владивосток, , 09:21 — REGNUM Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко озвучил планы по улучшении экологической обстановки в регионе. Глава Приморья подчеркнул важность выполнения обещаний по пылеподавлению в угольных портах, ранее взятых на себя властями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На совещании при полномочном представителе президента в ДФО Юрии Трутневе Олег Кожемяко озвучил предложения по улучшению экологической ситуации в Приморье.

«Загрязнение Находки угольной пылью — один из самых важных вопросов, волнующих население. По инициативе администрации края стивидорными компаниями разработаны планы природоохранных мероприятий на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей, из них 843 млн рублей уже освоены. Также заключены соглашения, в рамках которых к 2020 году все компании должны выполнить полный комплекс мероприятий по пылеподавлению», — сказал Кожемяко.

В число этих мероприятий входит непрерывный экологический мониторинг загрязнения окружающей среды угольной пылью, немедленное прекращение грузовых работ при неблагоприятных метеорологических условиях, когда скорость ветра превышает 15 м/сек. По данным на октябрь 2018 года стивидорные компании уже приобрели 49 систем пылеподавления и 14 дополнительных единиц спецтехники, выполнен монтаж более 2 тыс. погонных метров пылеветрозащитных экранов, приобретено лабораторное оборудование для наблюдения за качеством воздуха.

Врио губернатора Приморья предложил дать поручение Минтрансу РФ Росприроднадзору, ФГУП Росморпорт контролировать исполнение данных соглашений.

Олег Кожемяко также поднял вопрос об обеспечении экологической безопасности морских акваторий в Приморском крае. Предложено поручить Минприроды России обеспечить реализацию мер, направленных на ликвидацию накопленного экологического вреда в бухте Золотой рог, Минтрансу России рассмотреть вопрос о наделении ФГУП Росморпорт правом взимать экологический сбор в морских портах страны, чтобы направлять его на развитие портовой инфраструктуры и обеспечение экологической безопасности, а также Минтрансу совместно с Минприроды — проработать вопрос о создании единого оператора, ответственного за проведение мероприятий по очистке акваторий морских портов от мусора и нефтепродуктов.

Предложения Олега Кожемяко поддержал полпред Трутнев, подчеркнув, что «Приморье — стратегически важный регион, которым надо заниматься».

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема угольной пыли волнует жителей Находки и других приморских портовых городов не первый год. С этой проблемой жители обращались в самые различные инстанции, включая главу государства. Что-то, бесспорно, сделано, однако полностью проблема не решена до настоящего времени.