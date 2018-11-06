Петропавловск-Камчатский, 6 ноября, 2018, 03:08 — ИА Регнум. На Камчатке медведь убил 15-летнего подростка. Двое мальчиков, 13 и 15 лет подверглись нападению дикого зверя. Убежать успел только один, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Камчатского Кроноцкого заповедника Медведь

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5 ноября в районе села Лазо Мильковского района Камчатки произошло нападение медведя на подростков 13 и 15 лет. Мальчики шли с водозабора домой. Младший из мальчиков успел убежать и позвать жителей ближайшего дома. Старший мальчик погиб.

На место происшествия прибыли охотники, которые застрелили медведя.

«Жителям края следует соблюдать правила безопасности при нахождении в лесу. Медведи ещё не легли в спячку и сейчас могут проявлять агрессию по отношению к людям. Свидетельством тому стало это чудовищное происшествие. Не каждый взрослый человек готов к встрече с диким зверем, не говоря уже о том, какую опасность животное может представлять для детей. Поэтому я призываю камчатцев быть максимально осторожными», — прокомментировал происшествие зампред правительства Камчатки Сергей Хабаров.

В социальных сетях жители Камчатки опять подняли тему, которую обсуждали в прошедшую путину, когда весь полуостров был завален выброшенной рыбой и отходами от переработки.

«Медведи и идут на эти рыбные помойки. А они — по всему полуострову. И не знаешь, где зверя встретишь», — пишут камчатцы.

Как сообщало ИА REGNUM, нападения медведей участились на Камчатке в последнее время. Лососевая путина — 2018 стала самой богатой за последние 110 лет и одной из самых скандальных за всю историю. Берега рек, поля и леса Камчатки были завалены тоннами гниющей рыбы. Недобросовестные рыбопромышленники вываливали отходы рыбопереработки в окрестностях населенных пунктов, местные надзорные органы на ситуацию не реагировали. Ситуация привлекла внимание депутатов Госдумы РФ. В частности, экс-главный санитарный врач России и действующий депутат ГД РФ Геннадий Онищенко предостерег Камчатские власти, сообщив о возможной вспышке инфекционных заболеваний. Рыбные свалки привлекают медведей и делают существование людей на Камчатке опасным.

С начала года охотники на Камчатке застрелили более 60 медведей, представлявших угрозу жизни людей.