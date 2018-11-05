Вашингтон, 6 ноября, 2018, 02:35 — ИА Регнум. Командование ВМС США обнародовало кадры инцидента над Черным морем с участием своего самолета-разведчика Lockheed EP-3 и российского истребителя Су-27. Запись доступна для просмотра в YouTube.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель-перехватчик Су-27

На коротком видео истребитель пролетает вблизи американского самолета и качает крылом. Таким образом экипаж демонстрирует вооружение боевой машины и предупреждает о возможном отпоре.

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В описании ролика отмечено, что «безответственный» со стороны России инцидент длился около 25 минут и представлял угрозу для американских пилотов. Утверждается, что Су-27 применил форсаж, из-за чего экипаж разведывательного самолета ощутил турбулентность и вибрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября американские военные заявили о «небезопасном» перехвате самолета EP-3 в небе над Черным морем. В Минобороны РФ пояснили, что пилоты истребителя Су-27 действовали в соответствии с правилами, предупреждая иностранный самолет о недопустимости нарушения воздушных границ.