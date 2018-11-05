Иерусалим, 5 ноября, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Сегодня, 5 ноября, вступает в силу второй пакет американских санкций, нацеленных на энергетический сектор Ирана, его судоходство, судостроение и финансовый сектор.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман приветствовал новый пакет антииранских санкций, введенный администрацией президента Дональда Трампа, назвав ограничения «критическим ударом» по позициям Исламской республики Иран в регионе.

По мнению Либермана, «одним движением Соединенные Штаты наносят критический удар по позициям Ирана в Сирии, Ливане, Газе, Ираке и Йемене». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выразил благодарность президенту США.

Израиль особенно обеспокоен предполагаемым увеличением военного присутствия Ирана в Сирии, а высокопоставленные должностные лица Тель-Авива встревожены растущим влиянием Тегерана в регионе.

Иран, со своей стороны, неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что страна лишь направляет военных советников для подготовки войск сирийского правительства, поскольку Тегеран поддерживает президента Башара Асада в борьбе с террористическими группами в стране.

5 ноября США ввели новый комплекс санкций в отношении нефтяного сектора Ирана, поставив перед собой цель свести нефтяной экспорт страны к нулю. В то же время, правительство США решило предоставить разрешения восьми странам, что позволит им продолжать импорт иранской нефти, если они значительно сократят свои закупки.

Последние ограничения также охватывают судоходство, судостроение и финансовый сектор, а Министерство финансов США объявило, что добавит более 700 названий в черный список иранских организаций.

Введение того, что администрация Трампа назвала «самыми жесткими санкциями», последовало за выходом Вашингтона из ядерной сделки 2015 года. Первый пакет санкций вступил в силу в августе этого года.