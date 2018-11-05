Ереван, 5 ноября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов не имеет сведений о назначении представителя Белоруссии Станислава Зася на вакантный пост генсека ОДКБ. Об этом пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сказал в беседе с «Арменпресс».

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"Возможно, что вопрос будет обсуждаться 8 ноября на заседании совета ОДКБ в Астане», — сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что в ОДКБ обсуждается назначение генсеком государственного секретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася.

«Интрига вокруг этого назначения заключается в том, что на освободившийся пост претендует Армения, благодаря которой эта вакансия образовалась», — писало издание 4 ноября.

Сегодня, 5 ноября, государственное информационное агентство «Арменпресс» сообщило, что на вакантный пост генсека ОДКБ Армения выдвинет кандидатуру бывшего министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна.

«Политическое решение об этом принято с учетом того, что Армения должна осуществлять руководство в ОДКБ до 2020 года», — сообщил осведомленный источник агентства.

В то же время в министерстве иностранных дел Армении, по сути, не отрицают, что на должность генерального секретаря ОДКБ обсуждается назначение государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася.

На вопрос «Радио Азатутюн», обсуждается ли кандидатура Зася, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила: «Вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ находится на этапе консультаций. Эти обсуждения носят в определенной степени конфиденциальный характер и проходят непублично. Уважая этот принцип, мы не можем предоставить дополнительную информацию, не повредив этим обсуждениям».